Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер уверен, что у россиянина Даниила Медведева будут большие шансы выиграть турнир «Большого шлема» в 2020 году.
Если его команда останется неизменной и он будет больше концентрироваться на теннисе, а не на шумихе в СМИ, то я вижу его победителем турнира «Большого шлема» в 2020 году. Ему нужно стать сильнее физически и сохранить своё чувство юмора, — цитирует Беккера Times of India.
Эксперт также считает, что Медведев играл на равных с Рафаэлем Надалем в финале минувшего Открытого чемпионата США-2019. В решающем поединке турнира россиянин проиграл испанцу в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвертую строчку.
Рафаэль Надаль рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США-2019, ранее писал News.ru.