https://static.news.ru/photo/65311a22-d3b4-11e9-b110-fa163e074e61_660.jpg Борис Беккер Фото: Juergen Hasenkopf/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер уверен, что у россиянина Даниила Медведева будут большие шансы выиграть турнир «Большого шлема» в 2020 году.

Если его команда останется неизменной и он будет больше концентрироваться на теннисе, а не на шумихе в СМИ, то я вижу его победителем турнира «Большого шлема» в 2020 году. Ему нужно стать сильнее физически и сохранить своё чувство юмора, — цитирует Беккера Times of India .

Эксперт также считает, что Медведев играл на равных с Рафаэлем Надалем в финале минувшего Открытого чемпионата США-2019. В решающем поединке турнира россиянин проиграл испанцу в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвертую строчку.

Рафаэль Надаль рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США-2019, ранее писал News.ru.