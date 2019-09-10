https://static.news.ru/photo/5c40a400-d3af-11e9-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США — 2019, в котором он переиграл в пяти сетах 23-летнего россиянина Даниила Медведева.

Последние три часа матча были очень и очень тяжёлыми. Было непросто как умственно, так и в плане физики, — цитирует Надаля AS.

Надаль, одолев россиянина, в 19-й раз выиграл турнир Большого шлема.



Медведев после завершения US Open — 2019 заявил, что прошедшие две недели в Нью-Йорке оказались самыми эмоциональными за всю его карьеру, ранее писал News.ru.