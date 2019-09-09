Российский теннисист Даниил Медведев после завершения US Open — 2019 заявил, что прошедшие две недели в Нью-Йорке оказались самыми эмоциональными за всю его жизнь. Пятый номер посева турнира в финале соревнований уступил в пяти сетах Рафаэлю Надалю (2) со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Нью-Йорк... Поздравляю Рафу с победой, он невероятный спортсмен и чемпион. Для меня эти две недели были самыми эмоциональными за всю мою жизнь! Но спасибо за энергию, которую вы мне дали. До следующего года, US Open, — написал Медведев в Instagram.