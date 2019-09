Кроме того, Джокович поздравил Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в пяти сетах на Открытом чемпионате США — 2019.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6