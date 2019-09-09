Новак Джокович Новак Джокович Фото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выразил своё восхищение игрой россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2019 против испанца Рафаэля Надаля. Испанский теннисист стал победителем турнира, одолев россиянина в пяти сетах.

Поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч, — написал Джокович у себя в Twitter.

Кроме того, Джокович поздравил Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в пяти сетах на Открытом чемпионате США — 2019.

Испанец выиграл 19-й по счёту турнир из серии Большого шлема.

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