https://static.news.ru/photo/4c7ca166-d311-11e9-8dd7-fa163e074e61_660.jpgНовак ДжоковичФото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выразил своё восхищение игрой россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2019 против испанца Рафаэля Надаля. Испанский теннисист стал победителем турнира, одолев россиянина в пяти сетах.
Поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч, — написал Джокович у себя в Twitter.
Кроме того, Джокович поздравил Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в пяти сетах на Открытом чемпионате США — 2019.
Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6