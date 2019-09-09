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Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2000 Марат Сафин поделился эмоциями от работы комментатором на Первом канале на финале US Open — 2019, в котором российский теннисист Даниил Медведев уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Я пытался сделать, как умею, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были какие-то недочёты, прошу не судить меня строго и простить, — цитирует Сафина Sport24. По мнению...