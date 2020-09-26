Андрей Рублёв стал победителем турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв взял титул на теннисном турнире в немецком Гамбурге. Спортсмен обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Как
Рублёв до финала Гамбурга встречался с греком трижды, в двух случаях он одерживал победу, в том числе в первом круге US Open-2019.
Впервые в жизни Рублёв победил на турнире серии 500, завоевал пятый титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и третий в этом сезоне. До этого он уже побеждал на турнирах в Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар).
Ранее, как писал NEWS.ru, россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам завершившегося накануне Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В турнире он дошёл до полуфинала, где по итогам трёх сетов проиграл австрийскому спортсмену Доминику Тиму, который в свою очередь, стал победителем соревнования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен