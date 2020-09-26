Андрей Рублёв стал победителем турнира в Гамбурге

https://static.news.ru/photo/bfa75dc2-00d6-11eb-906c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублев Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв взял титул на теннисном турнире в немецком Гамбурге. Спортсмен обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Как отмечает РИА Новости, 22-летний россиянин проигрывал со счетом 3:5. Он буквально вырвал победу из рук Циципаса, проведя на корте в общей сложности 2 часа 20 минут.

Рублёв до финала Гамбурга встречался с греком трижды, в двух случаях он одерживал победу, в том числе в первом круге US Open-2019.

Впервые в жизни Рублёв победил на турнире серии 500, завоевал пятый титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и третий в этом сезоне. До этого он уже побеждал на турнирах в Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар).

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам завершившегося накануне Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В турнире он дошёл до полуфинала, где по итогам трёх сетов проиграл австрийскому спортсмену Доминику Тиму, который в свою очередь, стал победителем соревнования.