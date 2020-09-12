Теннисист Медведев после US Open остался на пятой строчке мирового рейтинга

https://static.news.ru/photo/cddde1a6-f657-11ea-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Zhu Wei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам завершившегося накануне Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В турнире он дошёл до полуфинала, где по итогам трёх сетов проиграл австрийскому спортсмену Доминику Тиму, который в свою очередь, стал победителем соревнования.

За выход в полуфинал Медведев обыграл другого россиянина Андрея Рублёва.

Первую строчку в рейтинге ATP удерживает серб Новак Джокович, на втором месте идёт Рафаэль Надаль из Испании, австриец Доминик Тип закрывает тройку лидеров мирового рейтинга. На четвертой позиции — швейцарец Роджер Федерер.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведева оштрафовали за поведение на US Open на $3000 из-за конфликта с судьёй.