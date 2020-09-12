Теннисист Медведев после US Open остался на пятой строчке мирового рейтинга

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам завершившегося накануне Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
В турнире он дошёл до полуфинала, где по итогам трёх сетов проиграл австрийскому спортсмену Доминику Тиму, который в свою очередь, стал победителем соревнования.
За выход в полуфинал Медведев обыграл другого россиянина Андрея Рублёва.
Первую строчку в рейтинге ATP удерживает серб Новак Джокович, на втором месте идёт Рафаэль Надаль из Испании, австриец Доминик Тип закрывает тройку лидеров мирового рейтинга. На четвертой позиции — швейцарец Роджер Федерер.
Ранее NEWS.ru писал, что Медведева оштрафовали за поведение на US Open на $3000 из-за конфликта с судьёй.
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