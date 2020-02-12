https://static.news.ru/photo/f6a97ef0-4d7a-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч, который длился 2 часа 2 минуты, завершился в пользу Александровой со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось, — прокомментировала матч Александрова, слова которой приводит пресс-служба турнира.

В следующем туре Александрова 13 февраля сыграет с хорваткой Донной Векич.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла во второй круг женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy, писал NEWS.ru. Матч длился 1 час 20 минут и завершился в пользу Потаповой со счётом 6:2, 6:4.