5-летний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Джоковича

https://static.news.ru/photo/e0cc3686-b544-11ea-8941-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира Новак Джокович.

Отмечается, что у мальчика нет никаких симптомов. Ребёнок является внуком владельца ресторана, в котором проходила вечеринка участников, посвящённая началу турнира, сообщает Blic.

Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

NEWS.ru сообщал, что сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл во втором туре выставочного турнира Adria Tour в Белграде, который сам и организовал. Джокович уступил своему соотечественнику Филипу Краиновичу со счётом 4:2, 2:4, 1:4.

Ранее Джокович выступил с инициативой, предложив своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга. Предполагается, что игроки будут перечислять средства обратно пропорционально своему рейтингу. Также в фонд инвестируют Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и организаторы турниров Большого шлема.