Фото: Antoine Couvercelle/Panoramic/Global Look Press

Первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Александрова проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 58 минут. Думаю, ключевыми стали первые два гейма, когда мне удалось удержать свою подачу за минут семь. Затем я...