Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Матч длился 1 час 7 минут и завершился в пользу Гауфф со счётом 3:6, 4:6.
В следующем матче Гауфф встретится с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай).
Ранее первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Australian Open. Александрова проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 58 минут, писал NEWS.ru.
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