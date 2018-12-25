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Xiaomi собрала ёлку из смартфонов и установила рекорд

Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Xiaomi установила новый мировой рекорд в рамках запуска новой линейки молодёжных смартфонов Mi Play. Производитель собрал рождественскую ёлку из 1008 устройств высотой почти восемь метров.

На её установку ушло 12 часов, и самой сложной частью стал процесс синхронизации всех аппаратов, чтобы они отображали нужное изображение. Достижение под названием «Самая крупная анимированная мозаика из смартфонов» зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Предыдущим рекордсменом была турецкая компания Vestel, которая смастерила инсталляцию из 504 смартфонов Vestel Venus V3 5570. До неё в 2013 году в рамках выставки Mobile World Congress этот трюк провернула Sony, использовав 196 аппаратов Sony Xperia ZL.

Ранее News.ru рассказал, что новинка Xiaomi получила 5,84-дюймовый дисплей с разрешением FHD, двойную основную камеру на 12 и 2 Мп с искусственным интеллектом и 8-мегапиксельную селфи-камеру с технологией распознавания лиц. Аппаратной основой Xiaomi Mi Play стал 12-нанометровый процессор MediaTek P35 с частотой 2,3 ГГц, 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти (присутствует слот для microSD до 256 ГБ).

Смартфон также получил дактилоскопический сканер на задней панели, батарею ёмкостью 3000 мАч и поддержку двух SIM-карт. Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Mi Play выйдет в трёх цветовых вариациях по цене $159.


#рекорды #смартфоны #Xiaomi #xiaomimiplay
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