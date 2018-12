Xiaomi собрала ёлку из смартфонов и установила рекорд

Xiaomi установила новый мировой рекорд в рамках запуска новой линейки молодёжных смартфонов Mi Play. Производитель собрал рождественскую ёлку из 1008 устройств высотой почти восемь метров.

На её установку ушло 12 часов, и самой сложной частью стал процесс синхронизации всех аппаратов, чтобы они отображали нужное изображение. Достижение под названием «Самая крупная анимированная мозаика из смартфонов» зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Предыдущим рекордсменом была турецкая компания Vestel, которая смастерила инсталляцию из 504 смартфонов Vestel Venus V3 5570. До неё в 2013 году в рамках выставки Mobile World Congress этот трюк провернула Sony, использовав 196 аппаратов Sony Xperia ZL.

Our special #Xiaomi Christmas tree is made with 1008 Mi Play Phones, and has also won a #GuinnessWorldRecord for the the largest animated mobile phone mosaic.



Wishing everyone in the Xiaomi family a merry Christmas! #Christmas #MerryChristmas pic.twitter.com/o9eIhApqsC