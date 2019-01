Виртуальная реальность угрожает новостным СМИ

https://news.ru/storage/news/63fbc12194a2ffbda9a1adaf06b08154/5387493d-92b1-46a6-b0db-ce7608523dca_850.jpg Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

Новый подход к подаче материала научит пользователей сопереживать

Общество становится всё менее чувствительным к новостям. Даже резонансные и трагические события, о которых так живо повествуют СМИ, не всегда способны привлечь внимание аудитории. Генеральный директор компании Springwise, агрегатора открытий и интересных разработок, Джеймс Бидуэлл уверен, что журналистика в формате виртуальной реальности вытеснит традиционные новостные ресурсы.

Чтобы вновь научиться сопереживать людям, читая новости, нужно ощутить себя в их шкуре и посмотреть на мир глазами жертв трагедии. Медиакомпания Emblematic Group, которая занимается созданием контента для виртуальной реальности, использует эту технологию для того, чтобы перенести читателей в центр важных событий, создать у них эффект причастности к происходящему и дать почувствовать, каково оказаться лицом к лицу с катастрофой какого бы то ни было характера. Генеральный директор компании Нонни де ла Пенья считает, что такой подход к подаче новостей обрисовывает новые горизонты журналистики.

«Лишь когда я начала работать с виртуальной реальностью, я увидела, что люди стали действительно живо реагировать на новости», — приводятся её слова в книге «Это прорыв».

Команда занимается созданием небольших виртуальных пространств, попадая в которые, пользователи могут даже передвигаться в воссозданном пространстве. Такой подход даёт возможность намного ярче воспринять информацию в сравнении с фотографиями и видео.

Emblematic может похвастаться сотрудничеством с такими медиагигантами, как The New York Times, Google и AlJazeera America. Также её тандем с проектом Frontline в 2016 году стал обладателем гранта на распространение лучших примеров журналистики в виртуальной реальности. Одним из наиболее интересных проектов является восстановленный последний день жизни темнокожего подростка Трейвона Мартина, которого застрелил гражданский патрульный. Во время работы специалисты использовали настоящие звонки в службу 911, рассказы очевидцев и даже архитектурные чертежи. Они понадобились для воспроизведения реальной картины и привлечения внимание к проблеме насилия, пишет New York Times.

Существуют и похожие проекты: например, Virtual Reality Cave даёт возможность поместить выздоравливающих от наркозависимости людей в виртуальную среду с большим количеством стимулов. Это позволяет безопасно отрабатывать способы борьбы с желанием принять запрещённые вещества.

Объективность

Несмотря на все плюсы использования виртуальной реальности в журналистике, в руках недобросовестных создателей эта технология может стать инструментом манипулирования пользователями. Ведь найти совершенно объективную новостную службу или даже отдельную публикацию практически невозможно, считает Бидуэлл. Журналистика виртуальной реальности находится между демонстрацией реальных съёмок и их реконструированием, что предполагает наличие некой серой зоны, благодаря которой можно вплетать в историю предубеждения создателя. Погруженные в происходящее пользователи эмоционально уязвимы, а значит, в большей степени открыты для информации, в том числе и не соответствующей действительности. Бидуэлл отмечает важность разработки системы верификации новостей. Она, по его мнению, нужна для того, чтобы, какую бы форму ни приняли в будущем СМИ, они остались открытыми и ответственными.

На пути к виртуальной реальности

Многие СМИ уже начали двигаться в направлении к виртуальной реальности и используют для продвижения своего контента видео в формате 360°. В поиске новых форм взаимодействия с аудиторией российские и зарубежные издания приспособили такого рода ролики для освещения повестки дни. Американские СМИ активно использовали технологии 360°, освещая выборы президента, а также последующие протесты. USA Today, к примеру, дал возможность пользователям очутиться в центре демонстраций против Дональда Трампа, а NBC вёл прямую трансляцию с инаугурации на тот момент ещё будущего президента страны.

На фоне популярности таких видео Reuters и Ruptly, к примеру, выделили под них целые разделы. Среди медиа, которые активно используют технологии 360°, также стоит выделить National Geographic, команда которого благодаря данному формату раскрыла свой потенциал.