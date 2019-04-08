Минувший год подарил нам несколько отличных смартфонов, но тем не менее значительных изменений на рынке не произошло. Рамки продолжают уменьшаться, дисплеи занимают всё большую площадь передних панелей, камер становится больше, но индустрия давно нуждается в значительном скачке вперёд, и производители смартфонов знают это, как никто другой. И от того интереснее ждать, какие удивительные и даже инновационные новшества готовят следующие 12 месяцев.

News.ru решил рассказать о самых ожидаемых смартфонах 2019 года.

Складной смартфон Samsung

«Galaxy X», «Galaxy F» или «Galaxy Flex» — точного названия у складного смартфона Samsung пока нет, однако его определённо можно назвать один из самых ожидаемых устройств 2019 года. В минувшем ноябре компания представила гибкий дисплей Infinity Flex, а вместе с ним и инновационную разработку, которая тогда находилась на стадии прототипа.

В сложенном состоянии девайс действительно напоминает смартфон: на нём отображается такая информация, как погода и время. Раскрыв его, пользователь получает доступ к миниатюрному планшету с 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window. Девайс будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения. Как отметила Samsung, пользователей ждёт обновленная платформа с большим количеством возможностей.

Samsung Galaxy S10

Информация о линейке Samsung Galaxy S10 куда больше, чем о Galaxy Flex. Производитель должен представить на MWC 2019 в феврале три модели устройства: S10 Lite с 5,75-дюймовым экраном, S10 с 6,11 дюймами и S10+ с 6,44 дюймами. Все смартфоны получат дырявые Super AMOLED экраны, но из-за двойной фронтальной камеры отверстие «плюса» сделают другим.

TechTalkTV/youtube.com

«Старшие» модели также оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев, а вот «младшая» останется с классическим дактилоскопическим сканером. По слухам, флагман получит 12 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флэш-памяти. Компания GF Securities также рассказала о версии устройства с поддержкой сетей пятого поколения (5G), выход которого может состояться в марте.

Pixel 3 Lite

Источник сообщили, что Google готовит Lite-версию Pixel 3 с кодовым названием Bonito. Смартфон получит 5,5-дюймовый LCD-дисплей, 12-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную селфи-камеру и батарею ёмкостью 2915 мАч. Аппаратной основной Pixel 3 Lite может стать процессор Qualcomm Snapdragon 670, 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Девайс будет работать над Android 9 Pie.

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ должен поступить в продажу в первой половине года. Согласно ноябрьскому патенту, это будет смартфон с безрамочным экраном и отверстием для двух фронтальных камер. Основная камера LG G8 ThinQ будет тройной, как у LG V40, с телефото и сверхширокоугольным объективом.

Sony Xperia XZ4

Sony Xperia XZ4 может дебютировать уже на MWC 2019. Так как обычно Sony требуется несколько месяцев на подготовку смартфона к выходу, то релиз новинки стоит ждать в мае-июне 2019 года. Вероятно, что Sony Xperia XZ4 получит однокристальную систему Snapdragon 855, изготавливаемую по 7-нанометровому технологическому процессу, улучшенную камеру и управление жестами, которое обошло стороной девайс 2018 года.

Nokia 9

Nokia 9 должен были анонсировать ещё в 2018 году. Уже ставшая знаменитой пентакамера устройства разрабатывалась в течение нескольких месяцев, однако на тот момент компания считала, что технология «неидеальна». Именно по этой причине руководство отложило анонс на 2019 год.

HMD Global задействует в Nokia 9 технологию PureView, на которую она получила права в конце августа прошлого года. Впервые её задействовали в смартфоне Nokia 808 PureView, который вышел в 2012 году. Тогда устройство получило камеру на 41 Мп. Грядущая новинка будет оснащена 5,9-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, одинарной селфи-камерой и сканером отпечатков пальцев, размещённым под экраном.

Nokia9USA/facebook.com

Аппаратной основой Nokia 9 станет Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Смартфон, который будет работать под управлением Android 9 Pie «из коробки», также получит батарею ёмкостью 4150 мАч и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели. Анонс устройства ожидается на MWC 2019.

Huawei P30

Huawei P30 и P30 Pro также вошли в число самых ожидаемых флагманов 2019 года. Судя по утекшей информации, смартфоны получат 6,1-дюймовые и 6,5-дюймовый OLED-экраны соответственно. Производитель оснастит устройства процессором Kirin 980, обновлённой технологией распознавания лиц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также заменит вырез дырой. «Младшая» модель выйдет с тройной основной камерой, а «старшая» — с четверной. В то же время P30 Pro может получить 12 Гб оперативной памяти и поддержку 5G.

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 9 вышел полгода назад, но уже сейчас в Сети периодически появляется информации о преемнике смартфона. Китайский инсайдер Ice Universe рассказал, что Galaxy Note 10 получит самый большой экран из будущих Galaxy-устройств — 6,75 дюймов. Также ходят слухи, что смартфон лишится аудиоразъема 3,5-мм.

iPhone 2019

Чем удивит Apple удивит пользователей в 2019 году, можно только догадываться. Портала GizChinа в начале декабря со ссылкой на источник рассказал, что Apple серьёзно рассматривает возможность изменения технологии распознавания отпечатков пальцев. В 2019 году «яблочный» дактилоскопический сканер может разместиться под экраном устройств.

Пока Apple остановилась на трёх поставщиках биометрических датчиков — китайской компании O-film и двух тайваньских General Interface Solution и TPK Holding. При этом новую технологию получит iPad 2019, а уже после планшета корпорация добавит её в iPhone 2019.

«Яблочная» компания вслед за другими производителями может отказаться от выреза в пользу дыры — соответствующий патент обнаружил портал LetsGoDigital в середине ноября прошлого года. Отверстие будет расположено в углу передней панели.