News.ru решил рассказать о самых ожидаемых смартфонах 2019 года.

«Galaxy X», «Galaxy F» или «Galaxy Flex» — точного названия у складного смартфона Samsung пока нет, однако его определённо можно назвать один из самых ожидаемых устройств 2019 года. В минувшем ноябре компания представила гибкий дисплей Infinity Flex, а вместе с ним и инновационную разработку, которая тогда находилась на стадии прототипа.

В сложенном состоянии девайс действительно напоминает смартфон: на нём отображается такая информация, как погода и время. Раскрыв его, пользователь получает доступ к миниатюрному планшету с 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window. Девайс будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения. Как отметила Samsung, пользователей ждёт обновленная платформа с большим количеством возможностей.

Информация о линейке Samsung Galaxy S10 куда больше, чем о Galaxy Flex. Производитель должен представить на MWC 2019 в феврале три модели устройства: S10 Lite с 5,75-дюймовым экраном, S10 с 6,11 дюймами и S10+ с 6,44 дюймами. Все смартфоны получат дырявые Super AMOLED экраны, но из-за двойной фронтальной камеры отверстие «плюса» сделают другим.

«Старшие» модели также оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев, а вот «младшая» останется с классическим дактилоскопическим сканером. По слухам, флагман получит 12 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флэш-памяти. Компания GF Securities также рассказала о версии устройства с поддержкой сетей пятого поколения (5G), выход которого может состояться в марте.

Источник сообщили, что Google готовит Lite-версию Pixel 3 с кодовым названием Bonito. Смартфон получит 5,5-дюймовый LCD-дисплей, 12-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную селфи-камеру и батарею ёмкостью 2915 мАч. Аппаратной основной Pixel 3 Lite может стать процессор Qualcomm Snapdragon 670, 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Девайс будет работать над Android 9 Pie.

LG G8 ThinQ должен поступить в продажу в первой половине года. Согласно ноябрьскому патенту, это будет смартфон с безрамочным экраном и отверстием для двух фронтальных камер. Основная камера LG G8 ThinQ будет тройной, как у LG V40, с телефото и сверхширокоугольным объективом.

Sony Xperia XZ4 может дебютировать уже на MWC 2019. Так как обычно Sony требуется несколько месяцев на подготовку смартфона к выходу, то релиз новинки стоит ждать в мае-июне 2019 года. Вероятно, что Sony Xperia XZ4 получит однокристальную систему Snapdragon 855, изготавливаемую по 7-нанометровому технологическому процессу, улучшенную камеру и управление жестами, которое обошло стороной девайс 2018 года.

Nokia 9 должен были анонсировать ещё в 2018 году. Уже ставшая знаменитой пентакамера устройства разрабатывалась в течение нескольких месяцев, однако на тот момент компания считала, что технология «неидеальна». Именно по этой причине руководство отложило анонс на 2019 год.

HMD Global задействует в Nokia 9 технологию PureView, на которую она получила права в конце августа прошлого года. Впервые её задействовали в смартфоне Nokia 808 PureView, который вышел в 2012 году. Тогда устройство получило камеру на 41 Мп. Грядущая новинка будет оснащена 5,9-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, одинарной селфи-камерой и сканером отпечатков пальцев, размещённым под экраном.

Аппаратной основой Nokia 9 станет Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Смартфон, который будет работать под управлением Android 9 Pie «из коробки», также получит батарею ёмкостью 4150 мАч и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели. Анонс устройства ожидается на MWC 2019.

Huawei P30 и P30 Pro также вошли в число самых ожидаемых флагманов 2019 года. Судя по утекшей информации, смартфоны получат 6,1-дюймовые и 6,5-дюймовый OLED-экраны соответственно. Производитель оснастит устройства процессором Kirin 980, обновлённой технологией распознавания лиц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также заменит вырез дырой. «Младшая» модель выйдет с тройной основной камерой, а «старшая» — с четверной. В то же время P30 Pro может получить 12 Гб оперативной памяти и поддержку 5G.

Samsung Galaxy Note 9 вышел полгода назад, но уже сейчас в Сети периодически появляется информации о преемнике смартфона. Китайский инсайдер Ice Universe рассказал, что Galaxy Note 10 получит самый большой экран из будущих Galaxy-устройств — 6,75 дюймов. Также ходят слухи, что смартфон лишится аудиоразъема 3,5-мм.

Чем удивит Apple удивит пользователей в 2019 году, можно только догадываться. Портала GizChinа в начале декабря со ссылкой на источник рассказал, что Apple серьёзно рассматривает возможность изменения технологии распознавания отпечатков пальцев. В 2019 году «яблочный» дактилоскопический сканер может разместиться под экраном устройств.

Пока Apple остановилась на трёх поставщиках биометрических датчиков — китайской компании O-film и двух тайваньских General Interface Solution и TPK Holding. При этом новую технологию получит iPad 2019, а уже после планшета корпорация добавит её в iPhone 2019.

«Яблочная» компания вслед за другими производителями может отказаться от выреза в пользу дыры — соответствующий патент обнаружил портал LetsGoDigital в середине ноября прошлого года. Отверстие будет расположено в углу передней панели.

Apple patents hole-in-display selfie camera for the top right corner - https://t.co/3nXh2IAW7S pic.twitter.com/61hzSN0rYs