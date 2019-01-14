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Samsung может показать складной смартфон вместе с Galaxy S10

SamsungRussia/facebook.com

технологии [ версия для печати ]

Компания Samsung готовится представить складной смартфон вместе с линейкой флагманов Galaxy S10. На этот намекает рекламный плакат, размещённый на площади Согласия в Париже.

Производитель ограничился датой (20 февраля) и фразой, написанной на корейском языке, которая переводится как unfolding the future («раскрывая будущее»). Samsung впервые использовала этот слоган во время дебютной презентации гибкого дисплея Infinity Flex.

На данный момент об инновационном устройстве известно немного. Galaxy X, Galaxy F или Galaxy Flex (точного названия у складного смартфона Samsung нет) будет оснащён 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window. Девайс будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения.

Ранее News.ru рассказал о предполагаемой дате анонса линейки Galaxy S10, которую позже подтвердила Samsung. Презентация пройдёт 20 февраля в Сан-Франциско.


#Samsung #galaxyf #складныесмартфоны #galaxys10
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