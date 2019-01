Samsung может показать складной смартфон вместе с Galaxy S10

Компания Samsung готовится представить складной смартфон вместе с линейкой флагманов Galaxy S10. На этот намекает рекламный плакат, размещённый на площади Согласия в Париже.

Samsung foldable phone reveal looks imminent, teased in new Paris billboards - https://t.co/QlZ9K63yNh pic.twitter.com/xNYNqk1EBF