Подписчики PS Plus получат в январе Steep и Portal Knights

https://news.ru/storage/news/9ff7d6932cea87b7f1de72c9e0cc8c0f/e4342a2e-e8bd-4c0a-84dd-dfd50ffde7ef_850.jpg Скриншот PlayStation Europe/youtube.com

Sony объявила январскую линейку игр в PS Plus. Первый месяц 2019 года подарит владельцам PS4 симулятор экстремальных видов спорта Steep и ролевой экшен с процедурно-генерируемыми локациями Portal Knights.

Как и в предыдущие месяцы, по две игры получат и обладатели PS3 и PS Vita. Первые смогут скачать Zone of the Enders HD Collection и Amplitude, а вторые — Super Mutant Alien Assault и Fallen Legion: Flames of Rebellion (игра также будет доступна на современной консоли Sony).

Подписчики PS Plus получат игры 1 января. Сейчас игроки все ещё могут загрузить декабрьскую линейку, в которую вошли SOMA (PS4), Onrush (PS4) Steredenn (PS3), Steins Gate (PS3), Iconoclasts (PS Vita & PS4) и Papers, Please (PS Vita).

