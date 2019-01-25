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Новые AirPods позволят вызывать Siri голосом

Скриншот Rozetked/youtube.com

Скриншот

технологии [ версия для печати ]

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 12.2 для разработчиков, которая включает в себя новый экран настройки для беспроводных наушников AirPods. Судя по опубликованному изображению, владельцы аксессуара смогут вызывать «яблочную» помощнику через голосовую команду «Привет, Siri».

Сейчас пользователи взаимодействуют с ассистентом посредством постукивания по одному из наушников. Однако Apple планирует добавить голосовой вызов в новые, еще не выпущенные AirPods. При их подключении к устройству юзеру предложат настроить функцию «Привет, Siri», чтобы в дальнейшем наушники реагировали только на голос их владельца, а не на голоса других людей, сообщает 9to5Mac.

Слухи о новых AirPods стали появляться всё чаще. В декабре 2018 года известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple готовит обновлённую версию беспроводных наушников, которые поступят в продажу в первом квартале 2019 года. Она выйдут вместе с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку.  

По прогнозам аналитика, через несколько лет спрос на AirPods значительно вырастет: с 16 млн проданных устройств в 2017 году до 100 млн к 2021 году.


#apple #наушники #AirPods
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