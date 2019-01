Новые AirPods позволят вызывать Siri голосом

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 12.2 для разработчиков, которая включает в себя новый экран настройки для беспроводных наушников AirPods. Судя по опубликованному изображению, владельцы аксессуара смогут вызывать «яблочную» помощнику через голосовую команду «Привет, Siri».

Сейчас пользователи взаимодействуют с ассистентом посредством постукивания по одному из наушников. Однако Apple планирует добавить голосовой вызов в новые, еще не выпущенные AirPods. При их подключении к устройству юзеру предложат настроить функцию «Привет, Siri», чтобы в дальнейшем наушники реагировали только на голос их владельца, а не на голоса других людей, сообщает 9to5Mac.

Hidden screen in iOS 12.2 beta hints at AirPods that can handle Hey Siri’ https://t.co/kqiYgAHyVr pic.twitter.com/BGmo9FB3Aa