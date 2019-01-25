Новые AirPods позволят вызывать Siri голосом

https://news.ru/storage/news/e27d44cf10390703382ef255ecb6e0c1/83ffe6cc-8bc6-4219-81dd-8fc2bf68be41_850.jpg Rozetked/youtube.com

Скриншот

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 12.2 для разработчиков, которая включает в себя новый экран настройки для беспроводных наушников AirPods. Судя по опубликованному изображению, владельцы аксессуара смогут вызывать «яблочную» помощнику через голосовую команду «Привет, Siri».

Сейчас пользователи взаимодействуют с ассистентом посредством постукивания по одному из наушников. Однако Apple планирует добавить голосовой вызов в новые, еще не выпущенные AirPods. При их подключении к устройству юзеру предложат настроить функцию «Привет, Siri», чтобы в дальнейшем наушники реагировали только на голос их владельца, а не на голоса других людей, сообщает 9to5Mac.

Hidden screen in iOS 12.2 beta hints at AirPods that can handle Hey Siri’ https://t.co/kqiYgAHyVr pic.twitter.com/BGmo9FB3Aa — Viralamo (@Viralamoo) 25 января 2019 г.

Слухи о новых AirPods стали появляться всё чаще. В декабре 2018 года известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple готовит обновлённую версию беспроводных наушников, которые поступят в продажу в первом квартале 2019 года. Она выйдут вместе с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку.

По прогнозам аналитика, через несколько лет спрос на AirPods значительно вырастет: с 16 млн проданных устройств в 2017 году до 100 млн к 2021 году.