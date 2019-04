Выбирать лучшие игровые проекты года — дело непростое и сугубо субъективное. Одним обозревателям важна графика, другим в первую очередь интересен сюжет, третьи не признают консоли, а четвёртые считают неправильным оценивать игры разных жанров. Аспектов может быть много, но рассказать о самых запоминающихся играх уходящего года всё же нужно.

News.ru представил собственный список лучших проектов, в котором отсутствуют места, баллы, пальцы вверх или вниз, звёзды и прочие оценки. Мы не хотели выделять какую-то особенную игру, ведь вся пятёрка оказалась в этом материале заслуженно.

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 — это квинтэссенция творчества студии Rockstar Games. Это игра, текущая против течения игровой индустрии, с её запоминающимися персонажами, неторопливым и даже медленным геймплеем, громадным и насыщенным жизнью игровым миром и невероятным вниманием к деталям.

История Артура Моргана и банды Датча Ван Дер Линде мало кого оставит равнодушным. В ней нет ничего лишнего, мотивы и цели героев ясны, каждая фраза находится на своём месте, а музыкальное сопровождение только усиливает атмосферу неминуемого конца эпохи беззакония, которого так боятся воры, сироты, пьяницы, проститутки и убийцы, окружающие главного героя.

RDR 2 нельзя назвать игрой для всех: не все её поймут, не все смогут принять её правила, не всем будут понятны забавные отсылки или серьёзные проблемы, описывающиеся в экшене. Это взрослый проект, который рассказывает о жестокости, жажде наживы, безумии, слепой преданности, бегстве от цивилизации и карме, — подобные игры выходят раз в десятилетие.

God of War

Santa Monica Studios/SIEE

К переосмыслению серии God of War игроки относились настороженно. Разработчики попрощались с привычной формулой hack and slash, переместили камеру за плечо протагониста, добавили элементы ролевой игры и сменили греческую мифологию на скандинавскую. Но кардинальные изменения сработали: игроки и издания остались от PS4-эксклюзива в восторге, а организаторы The Game Awards 2018 даже назвали God of War игрой года.

В центре сюжета игры — постаревшей спартанец Кратос, отрастивший бороду и унявший внутренний гнев, и его неопытный сын Атрей, который не может найти с отцом общего языка. Дуэт отправляется в опасное путешествие к «самой высокой точке», чтобы развеять прах матери мальчика. Авторам удалось органично вписать историю Кратоса в целую новую вселенную с её богами, мифами и девятью мирами и даже создать из этого необычного симбиоза интересную основу для будущих продолжений.

При всех своих плюсах God of War ощущается лишь как ознакомительная глава новой истории, где игровой потенциал не реализован в полной мере, главные злодеи и их планы остались за кадром, а весь эпический масштаб разработчики решили приберечь.

«Человек-паук»

Человек-паук остаётся одним из самых популярных супергероев, которого можно смело поставить в один ряд с такими титанами, как Супермен, Бэтмен, Железный человек и Капитан Америка. Впервые в играх Дружелюбный сосед появился больше 35 лет назад, но он так и не смог получить идеального проекта до сентября 2018 года, когда в продажу поступил «Человек-паук» от Insomniac Games.

Новая, в то же время до боли знакомая история о нью-йорском супергерое сделана с такой любовью и трепетом к культовому персонажу, что эксклюзив для PS4 стал первой игрой, получившей фирменный знак качества — заставку («флипбук») Marvel при запуске, а сам главный герой даже стал частью комиксов компании (сюжетная арка Spider-Geddon). С другой стороны, подобная высокая оценка говорит о том, что многие маленькие детали, эпизоды и фразы будут понятны только поклонникам комиксов. И это действительно так.

Зато от полётов на паутине будут в восторге все: от маленьких фанатов до взрослых дядь и тёть. Перемещаться по «Большому яблоку», кажется, можно бесконечно, поэтому от быстрого перехода многие игроки сознательно отказываются. Что насчёт сюжета игры, то в целом он довольно типичен для супергеройских проектов с небольшой оговоркой: разработчики создали собственную вселенную, где нашлось место и «Мстителям», и Майлзу Моралесу, и многим другим известным персонажам, которые здесь предстали в несколько иных образах.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance — это странная игра. Чтобы прочувствовать всю её глубину и влюбиться в неё, прежде игрок должен её возненавидеть за устаревшую графику, кривую анимацию, трудные сражения и очень сложные взломы. И лишь пересилив себя и дав игре хотя бы 1-2 часа, ты перестаёшь обращать внимание на недостатки проекта и начинаешь полностью погружаться в замечательную атмосферу средневековой Чехии.

История Kingdom Come: Deliverance начинается банально — родителей главного героя убивают, и он намерен отомстить за их гибель. Далее разработчики развивают классическую концепцию «из грязи в князи», но благодаря занимательным квестам делают это настолько интересно, что от игры становится трудно оторваться. Чего стоят задание про пьяного священника и дальнейшую весёлую ночь, шпионская миссия про проникновение в монастырь или странная история про «колдовскую мазь», вызывающую галлюцинации.

Игра представляет собой симулятор Средневековья, в котором герой должен есть, пить, следить за состоянием снаряжения и, желательно, не нарушать закон. Первое время прохождение будет даваться непросто: пищи будет постоянно не хватать, каждый следующий бой (даже на кулаках) может стать последним, а на завершение с виду обычного задания может уйти несколько часов только из-за того, что игра отказывается вести геймера за ручку. Но этим и чертовски прекрасна Kingdom Come: Deliverance — она не похожа на другие игры, потому что не следует правилам, а устанавливает свои собственные.

A Way Out

Hazelight Studios/EA

В то время когда «королевские битвы» продолжали доминировать в игровой индустрии, режиссёр Brothers: A Tale of Two Sons Юсеф Фарес выпускает новый проект — приключенческий экшен A Way Out, целиком и полностью строящийся вокруг кооператива.

Игроков ждёт криминальная драма, посвящённая побегу из тюрьмы двух заключённых, Винсента и Лео, каждым из которых управляет один из игроков (A Way Out можно проходить как онлайн, так и на одном телевизоре/мониторе в режиме разделённого экрана). Фарес явно черпал вдохновение в знаменитых голливудских лентах, и киноманы с лёгкостью узнают в игре отрывки из «Побега из Шоушенка» и «Лица со шрамом».

Несмотря на то, что A Way Out делает упор на кинематографичность, больше всего запоминаются не экшен-сцены, хотя и они в большинстве своём сделаны на должном уровне, а мирные эпизоды, как это было у Naughty Dog в «Одних из нас» и четвёртой части Uncharted. Даже в них всё строится на взаимодействии двух человек, что порой открывает довольно забавные мини-сцены. A Way Out — это игра на один вечер: на её прохождение уйдёт не больше шести-семи часов. Но проекту, в который Фарес в очередной раз вложил всю душу, больше и не надо — игра очаровывает с первых минут и не отпускает до финальных титров.