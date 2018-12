Lenovo представила первый смартфон с 12 Гб ОЗУ

Компания Lenovo презентовала обновлённый смартфон-слайлер Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition. Устройство получило новый чип Snapdragon 855, а его топовая версия — 12 Гб оперативной памяти, что делает его первым аппаратом на рынке с таким «железом».

Смартфон оснащён 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем, занимающим 95,06% передней панели, двумя двойными камерами (основная на 16 и 24 Мп и фронтальная на 16 и 8 Мп), а также батареей ёмкостью 3350 мАч. Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition также получил сканер отпечатков пальцев, размещённый под экраном, NFC, порт USB Type-C и поддержку двух сим-карт.

В рамках презентации производитель также показал новый рейтинг бенчмарка AnTuTu, возглавил который Lenovo Z5 Pro GT с 368 480 набранными баллами. Смартфон обошёл всю линейку iPhone 2018.

Устройство поступит в продажу в Китае 24 января 2019 года. Базовая версия Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition (6/128 Гб) обойдётся в 2698 юаней (около $390), а топовая (12/512 Гб) — в 4398 юаней (около $637).

Lenovo has introduced the Z5 Pro GT.



12GB RAM

Sliding camera

512GB of storage

New Snapdragon 855

3350mAh battery

In-display fingerprint scanner

$638

It will go on sale Jan 24, 2019



Lenovo claims the Z5 Pro GT outpaces Apple’s iPhone XS lineup in Antutu benchmark tests. pic.twitter.com/aNwJHAuYrl