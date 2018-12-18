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Android-вирус разряжал батареи устройств

Lino De Vallier/Xinhua/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Исследователи компании в области кибербезопасности Sophos обнаружили новое вредоносное программное обеспечение, распространявшееся через Google Play. Попадая на устройства пользователей через заражённые приложения, оно разряжало их.

Вредонос получил название Andr/Clickr-ad. Его спрятали в таких приложениях, как Snake Attack, Magnifeye, Neon Pong и Sparkle Flashlight (его загрузили миллион раз). Принцип действия Andr/Clickr-ad заключался в том, что используя скрытый браузер, он кликал по рекламным ссылкам и таким образом генерировал для хакеров деньги. 

В случае использования принудительного закрытия вредонос вновь запускался через три минуты. А каждые 10 он загружал новые копии себя самого, из-за чего и разряжалась батарея. 

Согласно Sophos, Google удалила заражённые приложения 25 ноября. Тем не менее пользователи, успевшие загрузить Andr/Clickr-ad, всё ещё находятся в опасности. Специалисты посоветовали пострадавшим либо воспользоваться мобильным антивирусом, либо выполнить сброс к заводским настройкам, но в последнем случае юзер удалит всю информацию с устройства.

Ранее компания SplashData опубликовала список худших паролей 2018 года. Первые два места всё так же остаются за комбинациями «123456» и «password», а одним из отличившихся новичков оказалось имя президента США «donald» (23-е место).


#вредоносы #Android #устройство
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