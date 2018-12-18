Android-вирус разряжал батареи устройств

https://news.ru/storage/news/0be8beb5e35a70b7f2e973be3edbec67/82243d53-45df-4bb1-afff-bfbd4a063977_850.jpg Lino De Vallier/Xinhua/Global Look Press

Исследователи компании в области кибербезопасности Sophos обнаружили новое вредоносное программное обеспечение, распространявшееся через Google Play. Попадая на устройства пользователей через заражённые приложения, оно разряжало их.

Вредонос получил название Andr/Clickr-ad. Его спрятали в таких приложениях, как Snake Attack, Magnifeye, Neon Pong и Sparkle Flashlight (его загрузили миллион раз). Принцип действия Andr/Clickr-ad заключался в том, что используя скрытый браузер, он кликал по рекламным ссылкам и таким образом генерировал для хакеров деньги.

В случае использования принудительного закрытия вредонос вновь запускался через три минуты. А каждые 10 он загружал новые копии себя самого, из-за чего и разряжалась батарея.

Согласно Sophos, Google удалила заражённые приложения 25 ноября. Тем не менее пользователи, успевшие загрузить Andr/Clickr-ad, всё ещё находятся в опасности. Специалисты посоветовали пострадавшим либо воспользоваться мобильным антивирусом, либо выполнить сброс к заводским настройкам, но в последнем случае юзер удалит всю информацию с устройства.

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