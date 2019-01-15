Китайский «Нефритовый заяц» борется с рельефом Луны

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») борется с особенностями рельефа спутника Земли. Поверхность вокруг аппарата покрыта многочисленными кратерами.
«Луноходу очень трудно проехать в этом регионе. Однако мы постараемся найти относительно безопасные районы и составить рациональный маршрут, основываясь на полученных нами», — цитирует Xinhuanet главного конструктора проекта Сунь Цзечжоу.
Космический аппарат КНР «Чанъэ-4» успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент по выращиванию хлопчатника на Луне.
Семена растения, доставленные аппаратом, дали всходы. Специалисты Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) уже получили фотоснимки побегов, переданные «Чанъэ-4» с обратной стороны небесного тела.
Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» будет проводить биологические эксперименты в рамках программы «Лунная мини-биосфера». Для этого на спутник, помимо растений, были доставлены дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи.