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Китайский «Нефритовый заяц» борется с рельефом Луны

Xinhua/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») борется с особенностями рельефа спутника Земли. Поверхность вокруг аппарата покрыта многочисленными кратерами.

«Луноходу очень трудно проехать в этом регионе. Однако мы постараемся найти относительно безопасные районы и составить рациональный маршрут, основываясь на полученных нами», — цитирует Xinhuanet главного конструктора проекта Сунь Цзечжоу.

Космический аппарат КНР «Чанъэ-4» успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент по выращиванию хлопчатника на Луне.

Семена растения, доставленные аппаратом, дали всходы. Специалисты Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) уже получили фотоснимки побегов, переданные «Чанъэ-4» с обратной стороны небесного тела.

Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» будет проводить биологические эксперименты в рамках программы «Лунная мини-биосфера». Для этого на спутник, помимо растений, были доставлены дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи.


#китай #космос #ЛУНА #КНР #луноход
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