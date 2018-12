Чем порадуют зимние распродажи в игровых сервисах

https://news.ru/storage/news/de67472aa9a60fa4e6432b48a3917ab3/66c89486-9f6d-44de-abe3-9004a04e308e_850.jpg Ubisoft Quebec

News.ru рассказывает, какие игры подарить себе на Новый год

Вот и приближается самое волшебное время в году — предновогодняя пора. Одни отправляются в бесконечные походы по магазинам, другие получают долгожданную возможность украсить дом и нарядить ёлку, третьи ищут подарки (или заказывают их через интернет) для родственников, друзей и коллег. Начинаются праздничные распродажи и во многих игровых сервисах, где пользователи могут купить с большой скидкой новинки уходящего года или интересные проекты последних лет.

News.ru решил собрать в одном материале самые интересные игровые предложения.

Steam

Зимняя распродажа традиционно стартовала в сервисе Steam. До её завершения игроки помогут посетить «Невероятно уютный домик сюрпризов» с ежедневными подарками в виде фонов профиля, смайликов из некоторых игр распродажи и уникальных расходуемых безделушек. При этом пользователям Steam не обязательно открывать праздничные «двери» каждый день: все предыдущие будут доступны до конца распродажи.

Помимо подарков Steam предложит и массу скидок. Среди главных новинок 2018 года:

Assassin’s Creed Odyssey (999 руб.);

Shadow of the Tomb Raider (999,50 pуб.);

Kingdom Come: Deliverance (649 руб.);

Yakuza 0 (803,33 pуб.);

Monster Hunter: World (1319 руб.);

Celeste (335 pуб.).

Поклонников «королевской битвы», ещё не успевших купить PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, ждёт 30% скидка на проект PUBG Corporation (602,33 руб.). Любители LEGO-игр TT Games смогут ощутить себя одним из десятка комикс-злодеев в LEGO DC Super-Villains (499 руб.). Не обошли скидки стороной и такие отличные проекты, как GTA V (749 руб.), «Nioh: Полное издание» (465 руб.) и «Ведьмак 3: Дикая Охота. Издание „Игра года“» (600 руб.).

Распродажа в Steam продлится до 3 января 21:00 по московскому времени.

PS Store

В новогодней распродаже PS Store участвует сразу 1251 продукт. Поклонников спорта ждут такие новинки 2018 года, как FIFA 19 (1999 руб.), NBA 2K19 (2299 руб.), PES 2019 David Beckham Edition (1799 руб.) и WWE 2K19 (1999 руб.). Цены на PS4-эксклюзивы также снизились:

God of War (1799 руб.) + 5% подписчикам PS Plus;

«Человек-паук» (2299 руб.) + набор «Город, который никогда не спит», стоящий из трёх дополнений (929 руб.);

«Uncharted: Утраченное наследие» (1199 руб.) + 5% подписчикам PS Plus;

Gran Turismo™ Sport (1199 руб.) + 5% подписчикам PS Plus.

Владельцы шлема виртуальной реальности PS VR смогут пополнить свои библиотеки игр шутерами SUPERHOT VR (899 руб.), Until Dawn: Rush of Blood (719 руб.) и DOOM VFR (599 руб.), приключениями Moss (1299 руб.) и Batman: Arkham VR (719 руб.), а также вездесущим The Elder Scrolls V: Skyrim VR (1499 руб.).

В качестве бонуса разработчики приготовили для обладателей современных консолей Sony бесплатную тему The Last of Us Part II.

Xbox Live

Распродажа в Xbox Live порадует сразу несколькими игровыми новинками:

Battlefield V (2399,40 руб. и 1999,50 руб. для подписчиков Xbox Live Gold);

Fallout 76 Standard Edition (2679,33 руб.);

Call of Duty®: Black Ops 4 (2999,25 руб. и 2599.35 руб. для подписчиков Xbox Live Gold);

HITMAN 2 (3519,20 руб. и 3079,30 руб. для подписчиков Xbox Live Gold);

Assassin’s Creed Odyssey (2399,40 руб. и 1999,50 руб. для подписчиков Xbox Live Gold).

Сервис подготовил и парочку интересных наборов. Первый, DOOM + Wolfenstein II Bundle (1359,50 руб. и 751.60 руб. для подписчиков Xbox Live Gold), придётся по вкусу поклонникам кровавых боевиков от первого лица, а второй, Prey + Dishonored 2 Bundle (939,50 руб. и 751,60 руб. для подписчиков Xbox Live Gold), — любителям творчества Arkane Studios.

Праздничная распродажа в Xbox Live продлится до 3 января. Владельцы консолей Microsoft в течение акции также могут стать «золотыми» подписчиками сервиса на один месяц за 30 руб. За те же деньги игроки оформят один месяц абонемента Xbox Game Pass.