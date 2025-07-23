В сервисе по поиску работы появилось первое резюме от робота

На платформе по поиску работы SuperJob появилось необычное резюме: соискателем стал робот Gauss — устройство, разработанное Ozon Tech для автоматического измерения веса и размеров товаров на складах. В своем резюме робот обещает помочь компании сэкономить миллионы рублей, выполняя функции нескольких десятков складских работников. Он полностью интегрирован с IT-системой управления складом, которая координирует и оптимизирует все процессы на складе.

В резюме соискатель также указал, что готов к переезду, может работать круглосуточно без усталости и ошибок, стрессоустойчив и бесконфликтен. Кроме этого, он способен с точностью до миллиметра и высокой скоростью измерять любые объекты весом до тонны. Несмотря на небольшой опыт – всего два месяца на сортировочных центрах Ozon, Gauss прошел серьезную подготовку в робототехнической лаборатории Ozon Tech в Иннополисе.

Я робот Gauss, ищу работу! Измеряю вес и размеры крупногабаритных товаров. На сортировочном центре Ozon обрабатываю каждый постинг за 2,4 секунды. Стереокамеры и ML-модель обеспечивают мне точность и скорость, недоступные человеку. Я мгновенно обучаюсь и скоро стану еще быстрее. Экономлю ресурсы и упрощаю складские процессы, — говорится в резюме.

Как отметили в сервисе по поиску работы, резюме такого необычного соискателя вызвало отклик на рынке труда, особый интерес проявили крупные ритейлеры и логистические компании. Приглашения на собеседование GAUSS’у уже поступили от одного из столичных аэропортов, трех крупных продуктовых ритейлеров, и популярной сети быстрого питания. Кроме того, один из федеральных логистических операторов пригласил робота к сотрудничеству целых четыре раза.

Здравствуйте, Робот-измеритель! Ваш отклик на вакансию «Грузчик на склад» успешно зарегистрирован и направлен в кадровый центр <...>. В ближайшее время наш специалист свяжется с вами. Спасибо за ваше желание строить карьеру с нами! — ответили представители аэропорта.

Ранее в аэропорту Пулково в тестовом формате задействуют роботизированную технику для разбора и перевозки багажа. Предполагается, что роботы будут транспортировать до трех тонн клади от ленты выдачи до самолета и обратно.