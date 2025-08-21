Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:07

Мессенджер MAX включат в список обязательных приложений для смартфонов

Мессенджер MAX с 1 сентября станет обязательным для предустановки на смартфоны

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мессенджер MAX с 1 сентября станет обязательным для предустановки на смартфоны, сообщила пресс-служба кабмина. В перечне таких приложений он заменит VK Мессенджер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 сентября цифровая платформа MАХ войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что MAX станет многофункциональным сервисом обмена информацией, а также обеспечит безопасное общение россиян. Отмечается, что в перечень обязательных для предустановки на телевизоры программ включили «Лайм HD TV».

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что у пользователей мессенджера MAX появится возможность дополнительно защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников. Россияне смогут запросить на платформе одноразовый код (OTP-код), чтобы получить доступ к личному кабинету на портале.

Отмечается, что сервис на данный момент доступен в тестовом режиме. Однако скоро дополнительно защитить свой аккаунт смогут все пользователи «Госуслуг». В Минцифры добавили, что MAX был разработан по закону о национальном мессенджере.

