Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:54

Инженер рассказал, какие данные о пользователях получает интернет-провайдер

Инженер Сафронов: интернет-провайдер знает примерное местоположение пользователя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Интернет-провайдер определяет примерное местоположение пользователя, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что чаще всего отображаются город и район.

Когда вы подключаетесь к Сети, провайдер в первую очередь фиксирует технические параметры соединения. Он знает ваш IP-адрес, тип подключения, примерное местоположение — как правило, город или район. Определить конкретную квартиру или комнату он не может, максимум — дом, к которому подведена линия, — рассказал Сафронов.

Инженер подчеркнул, что данные нужны для корректной работы Сети, а не для отслеживания пользователей. По его словам, провайдер также видит список ресурсов для подключения и время выхода в интернет.

Ранее киберэксперт Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени Сети.

провайдеры
информация
пользователи
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, чем чревато для РФ вступление в Совет мира по Украине
Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA 6 оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело об убийствах солдатами ВСУ военнопленных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.