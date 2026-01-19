Инженер рассказал, какие данные о пользователях получает интернет-провайдер

Интернет-провайдер определяет примерное местоположение пользователя, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что чаще всего отображаются город и район.

Когда вы подключаетесь к Сети, провайдер в первую очередь фиксирует технические параметры соединения. Он знает ваш IP-адрес, тип подключения, примерное местоположение — как правило, город или район. Определить конкретную квартиру или комнату он не может, максимум — дом, к которому подведена линия, — рассказал Сафронов.

Инженер подчеркнул, что данные нужны для корректной работы Сети, а не для отслеживания пользователей. По его словам, провайдер также видит список ресурсов для подключения и время выхода в интернет.

Ранее киберэксперт Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени Сети.