«Google Диск» — секретный трюк с поиском: как находить файлы за секунды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие пользователи даже не догадываются, насколько мощным может быть поиск в «Google Диске». Вместо того чтобы вручную листать сотни файлов, можно использовать специальные операторы.

Например, если ввести в поисковую строку type:doc, система покажет только документы, а type:pdf — исключительно PDF-файлы.

Еще удобнее искать файлы по дате. Запрос before:2023-12-31 выведет все, что было загружено до конца прошлого года. А если нужно найти изображения от конкретного человека, поможет комбинация type:image from:Иван.

Еще один полезный трюк — сочетание клавиш Shift + Z. Оно позволяет добавить файл в новую папку, не удаляя его из старой. Больше не придётся создавать копии — достаточно продублировать ссылку в нужном месте.

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