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Житель Мюнхена воспринял всерьёз название тарифа «Лёгкие деньги» оператора мобильной связи O2, и теперь телекоммуникационная компания Telefónica должна выплатить ему €225 тысяч.

Такую сумму мужчина накопил с помощью функции кешбэка. Он приобрёл 508 предоплаченных сим-карт, оператор обещал возвращать по два цента за каждый входящий звонок. С помощью приложений для повторного набора номера мужчина постоянно звонил сам себе, а когда на личном счету накопилось более €200 тысяч, обратился в компанию с просьбой вернуть их, уточняет Bild.

225 000-Euro-Urteil! - Mann aus München wird reich mit Handy-Trick https://t.co/hVMFoTfq0G — BILD (@BILD) December 13, 2019

Telefónica сначала заблокировала сим-карты, затем расторгла контракты с мужчиной и отказала в выплате кешбэка. Житель Мюнхена обратился в суд. Компания аргументировала своё решение тем, что истец нарушил условия контракта, кроме того, поступил недобросовестно. Судебные тяжбы затянулись, однако теперь суд в Мюнхене вынес окончательное решение, которым признал правоту мужчины и обязал Telefónica выплатить обещанные деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нигерии отбывавший наказание в тюрьме строгого режима мужчина сумел с помощью сети сообщников провернуть мошенническую схему, которая принесла ему $1 млн.