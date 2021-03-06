За первый твит на аукционе предложили $1,5 млн

https://static.news.ru/photo/a046cdc6-7e91-11eb-b818-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Гендиректор и один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит. Он его написал и опубликовал на платформе 21 марта 2006 года. В данный момент за твит предлагают $1,5 млн.

Just setting up my twttr (просто настраиваю свой Twitter. — NEWS.ru), — говорится в первом твите, выставленном на онлайн-аукционе Valuables.

Первую заявку на этот твит со стартовой стоимостью в один доллар зафиксировали ещё 15 декабря. До 6 марта он оценивался в $3,5 тысячи. Лот не привлекал особого внимания, пока Дорси не опубликовал ссылку на аукцион на своей странице.

В Valuables пояснили, что покупатель этого лота получит уникальный цифровой сертификат на твит с подписью его создателя, а сама запись останется на платформе. Цифровой сертификат будет содержать дату и время публикации, саму фразу и цифровую подпись криптокошелька создателя. Кроме того, право на владение записью будет закреплено в блокчейне.

Как писал NEWS.ru, картину бывшего премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» продала с аукциона Christie's американская актриса Анджелина Джоли. Работа ушла за рекордные для произведений автора $11,5 млн. Изначально картина оценивалась в $2–3,4 млн. Полотно было создано Черчиллем в январе 1943 года. Это единственная картина, которую политик написал во время Второй мировой войны. Она появилась после встречи с президентом США Рузвельтом в Касабланке, там проходили переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции.

Эту картину в том же году Черчилль подарил Рузвельту, позже она перешла по наследству его сыну Эллиоту. Семья Джоли купила картину в 2011 году. Как сообщает CNN, Брэд Питт купил её в подарок для своей тогда ещё жены. В 2016 году пара рассталась.