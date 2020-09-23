YouTube будет просить пользователей предъявить паспорт и банковскую карту

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YouTube доверит искусственному интеллекту право автоматически устанавливать возрастные ограничения к контенту с потенциально неприемлемым содержанием. В корпорации Google, которая владеет видеохостингом, решились на такие меры, чтобы избежать новых обвинений в нарушении безопасности детей.

Таким образом, в ближайшее время количество роликов, запрещённых для просмотра несовершеннолетним, может существенно увеличиться, а видеосервис будет чаще просить пользователей зайти в свой аккаунт. Европейских зрителей даже могут попросить предоставить действующее удостоверение личности или кредитную карту для подтверждения возраста.

Предполагается, что такие меры помогут обеспечить доступ к «взрослому» контенту только для соответствующей аудитории, сообщает The Verge.

Вместе с тем разработчики готовы к вероятным ошибкам искусственного разума. Поэтому загрузившие видео пользователи смогут оспаривать автоматические ограничения. Инициаторы нововведения уверяют, что изменения не окажут существенного влияния на доходы создателей контента.