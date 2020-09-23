YouTube будет просить пользователей предъявить паспорт и банковскую карту

YouTube доверит искусственному интеллекту право автоматически устанавливать возрастные ограничения к контенту с потенциально неприемлемым содержанием. В корпорации Google, которая владеет видеохостингом, решились на такие меры, чтобы избежать новых обвинений в нарушении безопасности детей.
Таким образом, в ближайшее время количество роликов, запрещённых для просмотра несовершеннолетним, может существенно увеличиться, а видеосервис будет чаще просить пользователей зайти в свой аккаунт. Европейских зрителей даже могут попросить предоставить действующее удостоверение личности или кредитную карту для подтверждения возраста.
Предполагается, что такие меры помогут обеспечить доступ к «взрослому» контенту только для соответствующей аудитории,
Вместе с тем разработчики готовы к вероятным ошибкам искусственного разума. Поэтому загрузившие видео пользователи смогут оспаривать автоматические ограничения. Инициаторы нововведения уверяют, что изменения не окажут существенного влияния на доходы создателей контента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google была
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен