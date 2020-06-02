«Яндекс.Такси» заставит водителей делать селфи

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«Яндекс.Такси» усилит механизм проверки личности водителей. С июня компания начала поэтапно вводить идентификацию при помощи селфи.

Специальная технология позволяет анализировать индивидуальные характеристики черт лица. В течение месяца технологию планируют распространить на всех водителей страны, подключённых к сервису. Уведомления о запуске программы уже стали поступать на используемое ими приложение «Таксометр».

Проверка личности поможет лучше защитить персональные данные водителей, а пользователи получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно тот человек, который указан в деталях заказа, — цитирует ТАСС представителя «Яндекс.Такси».

В компании пояснили, что алгоритм будет определять наилучшее время для прохождения проверки. При этом в приложении невозможно будет загрузить сделанную ранее фотографию. По данным компании, такая проверка будет занимать меньше минуты, а точность определения составит 99,8%.

Такой же принцип идентификации будут проходить и водители сервиса Uber Russia. Это связано с тем, что в феврале 2018 года «Яндекс.Такси» и Uber объединили сервисы онлайн-заказа такси в России, с тех пор заказы от клиентов поступают через единое приложение «Таксометр».

Ранее, как писал NEWS.ru, государственно-правовое управление президента России в четвёртый раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы агрегаторов такси. Причиной названо несоответствие требований документа социально-экономической обстановке в России и игнорирование авторами замечаний и предложений, которые поступали от ряда ведомств.