«Яндекс.Карты» заговорили голосом Ренаты Литвиновой

https://static.news.ru/photo/56350a00-9dc6-11eb-bb18-96000091f725_660.jpg Рената Литвинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и режиссёр Рената Литвинова стала первым голосом проекта, в котором известные люди будут озвучивать подсказки по маршруту автомобиля в «Яндекс.Картах». Литвинова будет указывать, куда ехать в своей манере — с акцентами и интонациями.

Озвучивание от Литвиновой можно включить в личном профиле: зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Голоса других известных личностей появятся в «Яндекс.Картах» немного позднее. Затем подобное озвучивание введут и в «Яндекс.Навигаторе».

Как сообщили в компании, ежемесячно мобильным приложением и веб-версией сервиса, помогающего построить оптимальный маршрут до выбранного объекта, пользуется около 50 млн человек.

Как писал NEWS.ru, в «Яндекс.Картах» появилась функция отслеживания очередей в магазинах, которая позволяет пользователям избегать большого скопления людей в супермаркетах. Пока новинка доступна только в веб-версии карт. Теперь рядом с названием магазина можно увидеть оценку загруженности. Данные о количестве покупателей сервису передают сами магазины, используя при этом датчики и системы контроля очереди, фиксирующие трафик. К функции уже подключились 169 супермаркетов сети «Азбука вкуса» и 55 магазинов сети «Перекрёсток».