Возможность отследить очереди в супермаркетах появилась в «Яндекс.Картах»

https://static.news.ru/photo/38b88f7e-7e55-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В «Яндекс.Картах» появилась функция отслеживания очередей в магазинах, которая позволяет пользователям избегать большого скопления людей в супермаркетах.

В данный момент новинка доступна только в веб-версии карт. Теперь рядом с названием магазина можно увидеть оценку загруженности.

Данные о количестве покупателей сервису передают сами магазины, используя при этом датчики и системы контроля очереди, фиксирующие трафик. К функции уже подключились 169 супермаркетов сети «Азбука вкуса» и 55 магазинов сети «Перекрёсток», передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оплатить социально значимые поездки водителей можно будет при помощи специального приложения IT-корпорация «Яндекс».