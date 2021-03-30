Xiaomi начнёт производить электромобили

https://static.news.ru/photo/6c82a4f8-9168-11eb-97d6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о создании дочернего предприятия по производству электромобилей. За 10 лет в компанию планируется инвестировать $10 млрд.

Дочерняя компания будет на 100% принадлежать IT-гиганту, её возглавит основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь. На первом этапе в новый бизнес планируется инвестировать около 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд), в течение 10 лет общий объём вложений составит $10 млрд. Компания намерена предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире «мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте».

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Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles .



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1 — Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021

Ранее источник Reuters сообщил , что Xiaomi планирует выпускать электрокары на одном из заводов автоконцерна Great Wall. Они будут рассчитаны на массового потребителя и смогут подключаться к другим устройствам в экосистеме Xiaomi. Первая модель электромобиля может появиться уже в 2023 году.

Как писал NEWS.ru, первый серийный российский электромобиль «Кама-1» появится в продаже в 2021 году и будет стоить 1 млн рублей. Это будет полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м. В машине будут четыре места для пассажиров и багажник. Ориентирован электромобиль на массовый рынок. Батарея позволит машине проезжать от 250 до 300 км. Зарядка авто на 70–80% займёт 20 минут. Ездить на электромобиле можно будет при температуре до минус 50 градусов.

Электромобиль обойдётся дешевле названной цены, поскольку правительство объявило скидки на машины отечественного производства. А за дополнительные 100–200 тыс. рублей автолюбители получат машину, укомплектованную системой интеллектуальной помощи. Партнёром разработчика выступил КамАЗ.