Xiaomi начнёт производить электромобили

Дочерняя компания будет на 100% принадлежать IT-гиганту, её возглавит основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь. На первом этапе в новый бизнес планируется инвестировать около 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд), в течение 10 лет общий объём вложений составит $10 млрд. Компания намерена предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире «мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте».

BREAKING NEWS



Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles .



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1