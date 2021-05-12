WhatsApp будет шифровать персональные данные

https://static.news.ru/photo/86293482-b33a-11eb-bc6d-96000091f725_660.jpg Фото: 7aktuell.de Kevin Lermer /imago-images.de/Global Look Press

Мессенджер WhatsApp получит функцию шифрования личных данных пользователей. Система уже тестируется в бета-версии, передаёт WABetaInfo.

Речь идёт о шифровании резервных копий, которые хранятся в облачных сервисах iCloud или Google Drive. Сейчас они никак не защищены, если хакер получает доступ к самому облаку. В одном из следующих обновлений разработчики мессенджера хотят исправить эту проблему.

При этом пользователям дадут возможность отключить связное шифрование при необходимости.

Накануне власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.