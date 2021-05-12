WhatsApp будет шифровать персональные данные

Мессенджер WhatsApp получит функцию шифрования личных данных пользователей. Система уже тестируется в бета-версии, передаёт WABetaInfo.
Речь идёт о шифровании резервных копий, которые хранятся в облачных сервисах iCloud или Google Drive. Сейчас они никак не защищены, если хакер получает доступ к самому облаку. В одном из следующих обновлений разработчики мессенджера
При этом пользователям дадут возможность отключить связное шифрование при необходимости.
Накануне власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.
Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
При этом накануне в пресс-службе мессенджера