В России задумались о легализации использования пиратского ПО из-за санкций

В России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения (ПО). Такую возможность обсуждают российские власти, чтобы обойти антироссийские санкции. Касаться такое правило будет только тех программ, аналогов которым нет и которые созданы в одной «из стран, поддержавших санкции», пишет «Коммерсант».

Основной для такого заявления со стороны издания является «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». В документе говорится в том числе и о возможности в случае особой необходимости разрешить использование патентированного ПО, не получая согласия патентообладателя. Как объяснили ситуацию в Минцифры, это касается не всех программ, а только тех, где нет российских аналогов.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО, — добавили в ведомстве.

При этом в ушедшей в связи с наложенными санкциями из России компании SAP подчеркнули, что в рамках обязательств она продолжает поддерживать всех существующих клиентов в той мере, как это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.

Все сотрудники работают, но мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России, — подчеркнули в российской дочке организации «САП СНГ».

Ранее экспортный контроль на товары, которые могут быть использованы в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций, для России ввели власти Сингапура. Таким образом там ответили на проведение Россией военной спецоперации на Украине.