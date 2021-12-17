В России введут четыре класса опасности роботов

В России предлагается ввести четыре класса опасности роботов и разделить их на две категории — гражданские и служебные. Об этом говорится в законопроекте о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, пишет ТАСС.

Автор законопроекта — глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Документ устанавливает само определение «робот», классификацию и классы опасности. Согласно законопроекту, робот определяется как «продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач».

Служебные роботы будут делиться на военных и правоохранительных. Критерии классов опасности будут установлены правительством, определит их федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере роботов. Роботов первых трёх классов предлагается отнести к самым опасным.

Ранее сообщалось, что спасать на поле боя раненых способен новейший российский робот «Маркер». Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году.