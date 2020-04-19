В России создали робота для дезинфекции помещений

https://static.news.ru/photo/9cfd6180-82a1-11ea-ac59-fa163e074e61_660.jpg Фото: "Аврора роботикс"

Российские разработчики представили робота «Юниор», способного дезинфицировать помещения в автономном режиме.

Также новый робот может работать под управлением оператора, что позволяет обеспечить безопасность персонала в условиях риска заражения. «Юниор» может перемещаться на гусеничном ходу или на колёсах, а его грузоподъёмность составляет 50 кг. Таким образом, он способен переносить на себе резервуары с дезинфицирующим веществом и распылитель. На полном заряде робот проработает два часа, передаёт ТАСС.

«Юниор» разработан в «Аврора роботикс», в него инвестировано 10 миллионов рублей.

Мы считаем данное решение перспективным и требующим особого внимания рынка, — подчеркнули в НТИ «Автонет».

Как писал NEWS.ru ранее, компания Sony запатентовала автономного робота-компаньона, симпатизирующего пользователю и реагирующего на его эмоции во время игры. Помощник сможет сидеть рядом с геймером, говорить и двигать частями тела.