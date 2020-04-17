Sony запатентовала игрового робота-компаньона

https://static.news.ru/photo/97057a76-80a6-11ea-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: GSchoening/www.imago-images.de/lobal Look Press

Компания Sony запатентовала автономного робота-компаньона, симпатизирующего пользователю и реагирующего на его эмоции во время игры. Помощник сможет сидеть рядом с геймером, говорить и двигать частями тела.

Судя по документу, робот-компаньон умеет и играть — в качестве примера приводится управление «командой соперника в бейсбольной игре, в которую играет пользователь». В патенте также говорится, что помощник в первую очередь предназначен для одиноких геймеров.

Sony Interactive Entertainment have a new patent for a robot companion which reacts to your emotions/gameplay https://t.co/Dgh6Psbe4t pic.twitter.com/uZ2pORrltm — ResetEra NT (@ResetEraNT) April 17, 2020

Помощник сможет распознавать такие эмоции, как радость, гнев, любовь и удивление, и благодаря биологическому датчику отслеживать частоту сердечных сокращений человека и потоотделение. Помимо игр робот сможет смотреть с юзером фильмы или телевизионные программы.

Sony также намерена добавить механическому другу так называемый индекс любви, благодаря которому компаньон будет понимать, как к нему относится владелец. Например, если человек не заряжает робота, когда тот его попросит, помощник расценит это как нелюбовь к себе. А в случае если игрок не будет обращать на него внимания, компаньон больше не будет сопереживать пользователю во время прохождения.

Компания подала заявку на патент в апреле 2018 года.

В сентябре NEWS.ru рассказал, что Sony Interactive Entertainment подала патент на голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Разработка получила название PlayStation Assist, и она должна отвечать на запросы пользователей во время игры.