В Роскомнадзоре пригрозили полностью заблокировать Twitter в России

https://static.news.ru/photo/e3b03ba0-8315-11eb-acb8-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскомнадзор готов к более жёстким действиям в отношении социальной сети Twitter, которая, как заявляет регулятор, нарушает российское законодательство. Не исключено, что сервис микроблогов будет полностью заблокирован на территории страны, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Это вполне реальная перспектива в случае если компания продолжит игнорировать требования закона, подчеркнул он.

При этом Субботин заверил, что ведомство в ситуации с Twitter «будет действовать последовательно», передаёт ТАСС.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.

Ранее глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев отметил, что ведомство готово к диалогу с Twitter. Однако, утверждает он, компания не идёт навстречу и не отвечает на запросы и требования.

Впроем, эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.