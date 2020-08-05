В полуфинал всероссийского «Цифрового прорыва» вышли 75 разработчиков

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75 специалистов по машинному обучению и анализу данных вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». За победу боролись более шести тысяч человек.

Конкурсанты с 25 июня по 25 июля решали задачи от коммерческих и государственных организаций в рамках онлайн-чемпионата. Они создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа. Все задачи связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, искусственный интеллект. Кейсы предоставили партнёры конкурса — HeadHunter, Министерство экономического развития Иркутской области и IT Society. 5 августа состоялась церемония награждения победителей.

Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в два миллиона рублей и возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» получили 75 человек — по 25 в каждой из трёх номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Первые пять мест в кейсе IT Society заняли представители Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Они разработали решения, способные сократить время проведения бактериального анализа.

Самые точные результаты в кейсе от HeadHunter показали модели участников из Пермского края, Свердловской области и Санкт-Петербурга. Их алгоритмы помогут компаниям более эффективно подбирать сотрудников.

Участникам, выбравшим кейс от Министерства экономического развития Иркутской области, предстояло проанализировать данные МФЦ, чтобы предложить населению релевантные услуги. Лучше всех с данной задачей справились IT-специалисты из Санкт-Петербурга, Пермского и Приморского краёв и Московской области.

«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения.

Такие сферы, как машинное обучение, обработка больших данных, да и вообще многие востребованные сегодня цифровые отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Наш летний чемпионат — шаг на пути к решению этой проблемы. Он помогает выявить перспективных специалистов и предоставить им возможность потренироваться на реальных актуальных задачах, — пояснил директор РАЭК и руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

21 августа в Ростове-на-Дону состоится первое мероприятие в рамках полуфинала конкурса. Серия 48-часовых хакатонов в уникальном формате «онлайн + офлайн» пройдёт в крупнейших IT-хабах восьми федеральных округов.

Ранее учредитель автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития „Грозный“» Мансур Арсанукаев рассказал, что планирует проведение хакатона по дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности «Кот Шрёдингера» в Чечне. По его словам, мероприятие должно пройти с 22 по 24 августа, писал NEWS.ru.