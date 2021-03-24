Российский аналог Zoom появится к 2022 году

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К 2022 году будет полностью доступен российский аналог платформы для видеоконференций Zoom. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, он отметил, что уже не раз обращалось внимание на доминирование Zoom в российских образовательных организациях. В связи с этим правительство пришло к договорённости с компаниями Mail.ru Group и «Ростелеком» о вложении средств в разработку отечественной альтернативы. По его словам, платформа уже создана и проходит апробацию.

В порядке эксперимента правительства платформа запускается в пилотных регионах. Мы надеемся, что если не к концу этого года, то к концу следующего у нас будет полноценный аналог Zoom, — сказал министр.

Шадаев заметил, что сервис будет бесплатным для образовательных учреждений, все требования в плане конфиденциальности персональных данных будут выполняться. Глава Минцифры заявил, что система надёжно защищена и не может быть взломана хакерами, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в январе создание такой системы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о внедрении в России цифровой образовательной среды, которая предполагает создание видеосистемы конференц-связи, социальной сети и электронных учебных материалов. Платформу, объединяющую эти элементы, назвали «Сферум», её уже успешно протестировали в Московской области.