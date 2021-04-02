Twitter получил в РФ ещё один штраф на 3,3 млн руб

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Суд оштрафовал Twitter на 3,3 млн рублей. Администраторы социальной сети не удалили информацию с призывами к противоправным действиям — участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах.

Признать организацию Twitter виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 300 тыс. рублей, — заявил мировой судья Таганского района Москвы

Всего Роскомнадзор (РКН) составил на американскую компанию три протокола, суд рассмотрел два из них, на 3,2 млн и 3,3 млн рублей. Таким образом, сумма штрафов составила 6,5 млн рублей. Они должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения в силу, сообщает РИА Новости.

Ранее РКН требовал от руководства социальной сети заблокировать информацию о призывах несовершеннолетних на несанкционированные митинги. Сервис не выполнил эти требования. Если американская социальная сеть не удалит запрещённый контент, то менее чем через месяц она будет заблокирована. 16 марта об этом заявил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин.

Как писал NEWS.ru, ранее РКН обвинил Twitter в распространении детской порнографии. В ведомстве заверили, что будет продолжать настаивать на удалении опасной для детей информации, к которой в том числе относится публикации с пропагандой суицида, о распространении и употреблении наркотиков, а также детская порнография.