Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Twitter запретил использовать на платформе анимированные APNG-файлы. Разработчики таким образом намерены обезопасить пользователей-эпилептиков.

Решение было принято спустя несколько дней после атаки на Twitter-аккаунт «Фонда эпилепсии», в результате которой были разосланы потенциально опасные анимированные изображения. По данным некоммерческой организации, воздействие мигающих огней и определенных зрительных образов может вызвать приступы примерно у 3% людей с эпилепсией.

Twitter обнаружил ошибку, которая позволяла юзерам обходить настройки автовоспроизведения и загружать несколько APNG-файлов в один пост.

Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на нашем сервисе. Мы предоставляем людям в Twitter возможность запретить автоматическое воспроизведение мультимедиа, а также предотвращаем появление любых GIF-файлов, когда кто-то ищет припадок в GIF-поиске, — объяснил представитель компании Digital Trends.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter добавила новую опцию для iOS-пользователей. Теперь загруженные снимки, сделанные с помощью функции Live Photo, смогут быть опубликованы на платформе в формате GIF (анимация).

 

 

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