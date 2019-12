Решение было принято спустя несколько дней после атаки на Twitter-аккаунт «Фонда эпилепсии», в результате которой были разосланы потенциально опасные анимированные изображения. По данным некоммерческой организации, воздействие мигающих огней и определенных зрительных образов может вызвать приступы примерно у 3% людей с эпилепсией.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u