https://static.news.ru/photo/506c7a4e-2654-11ea-af75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Twitter запретил использовать на платформе анимированные APNG-файлы. Разработчики таким образом намерены обезопасить пользователей-эпилептиков.

Решение было принято спустя несколько дней после атаки на Twitter-аккаунт «Фонда эпилепсии», в результате которой были разосланы потенциально опасные анимированные изображения. По данным некоммерческой организации, воздействие мигающих огней и определенных зрительных образов может вызвать приступы примерно у 3% людей с эпилепсией.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019

Twitter обнаружил ошибку, которая позволяла юзерам обходить настройки автовоспроизведения и загружать несколько APNG-файлов в один пост.

Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на нашем сервисе. Мы предоставляем людям в Twitter возможность запретить автоматическое воспроизведение мультимедиа, а также предотвращаем появление любых GIF-файлов, когда кто-то ищет припадок в GIF-поиске, — объяснил представитель компании Digital Trends.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter добавила новую опцию для iOS-пользователей. Теперь загруженные снимки, сделанные с помощью функции Live Photo, смогут быть опубликованы на платформе в формате GIF (анимация).