Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn , @alexli , @joshuacharris to @Twitter . They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter

В Twitter пояснили, что сотрудники фирмы присоединятся к командам, занимающимся дизайном, инженерией и развитием продукта. Chroma Labs больше не будет выпускать обновления для приложения Chroma Stories, но пользователи смогут продолжать его использовать.

As part of this we’re shutting down our business, effective immediately. You’ll still be able to use the Chroma Stories app to craft amazing stories as long as the app remains installed on your phone, and until there is some breaking change in a future iOS update.