Twitter готовится запустить аналог Clubhouse

https://static.news.ru/photo/b0089646-831d-11eb-945b-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сервис микроблогов Twitter готовится запустить приложение для голосовых чатов Spaces. Компания анонсировала старт программы в апреле.

Мы работаем над кое-чем, что вам понравится — Twitter Spaces! Пока что в тестовом режиме, но скоро заработает. Это то, о чём все говорят, — такой подписью снабжена презентация проекта на официальной странице соцсети.

Weâre working on something we think youâll love â Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Hereâs a peek at what everybodyâs talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021

Предполагается, что приложение станет аналогом соцсети Clubhouse, которая подразумевает возможность голосового общения в прямом эфире. Как пишет Reuters, новый сервис станет непосредственным конкурентом Clubhouse, ставшего популярным благодаря использованию знаменитостями, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. В Spaces пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников.

Пока неясно, каким образом приложение будет работать в России с учётом замедления трафика Twitter по решению Роскомнадзора и вообще повлияет ли это на функционирование Spaces. Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор готов к более жёстким действиям в отношении социальной сети Twitter, которая, как заявляет регулятор, нарушает российское законодательство. Не исключено, что сервис микроблогов будет полностью заблокирован на территории страны, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.