Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

https://static.news.ru/photo/a5e9a512-b792-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В студии Артемия Лебедева рассказали, что её сотрудник Николай Иронов, выполнивший более 20 коммерческих заказов, на самом деле является «искусственным дизайнерским интеллектом».

Студия больше года выдавала нейросеть «Николай Иронов» за реального человека, работавшего на удалёнке. Клиентам «нейродизайнера», среди которых — известные блогеры Юрий Хованский и Руслан Усачев, правда о «сотруднике» также не раскрывалась. о проекте знала лишь «изолированная команда» внутри студии. Таким образом, компания «получала объективную обратную связь» касательно выполненных проектов, которая не была подверженной «влиянию предрассудков о генеративном дизайне».

Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника. Ему создали собственную страницу с портфолио и дали человеческое имя — Николай Иронов. Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, — говорится в сообщении студии.

Как рассказали в компании, нейросеть использовалась для создания логотипов в рамках программы «экспресс-дизайна», не предполагающей обсуждения результата с заказчиком. Для выполнения заказов «Николай Иронов» анализирует информацию о клиенте, «строит смысловое ядро, генерирует бесконечный поток релевантных образов, составляет цветовые схемы, решает композиционные задачи, создает паттерны и трехмерные модели». Все этапы работы нейросеть выполняет самостоятельно. В студии отметили, что важным фактором использования искусственного интеллекта стало создание им абсолютно уникального дизайна. Причина этого в том, что нейросеть свободна от каких-либо ограничений, продиктованных модой или авторитетным мнением, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что студия российского дизайнера Артемия Лебедева предложила вариант нового герба Белоруссии. Авторы также написали стихотворение о своём творении. В эмблеме дизайнеры использовали различные стереотипы о Белоруссии: на ней изображены два трактора, васильки и картошка. Сам герб имеет кошачью мордочку.