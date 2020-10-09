Соцсеть «ВКонтакте» сменила дизайн и логотип

https://static.news.ru/photo/b1017a12-0a2e-11eb-9ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about

Социальная сеть «ВКонтакте» представила 9 октября новый логотип и собственный шрифт в рамках обновления фирменного стиля экосистемы, включающей в себя также «Работу ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Еду ВКонтакте» и другие сервисы.

На первоначальном этапе ребрендинга меняется дизайн десктопной версии социальной сети и её логотип. Он представляет собой иконку яркого синего цвета с названием, написанным новым фирменным шрифтом VK Sans, который разработали студия TypeType и дизайн-команда «ВКонтакте».

Обновлённую дизайн-систему уже применили для «Такси ВКонтакте» и «Еды ВКонтакте». Планируется, что в будущем её распространят на другие продукты.

Ранее в пабликах мессенджера Telegram появилась возможность оставлять комментарии. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров в своём Telegram-канале. Он рассказал, что комментарии представлены в форме группового чата, то есть все комментарии будут прикреплены к определённому каналу. Кроме того, желающие что-то обсудить в канале смогут оставлять не только голосовые сообщения, но и GIF-изображения, а администраторы будут иметь возможность вводить соответствующие ограничения, писал NEWS.ru.