https://static.news.ru/photo/dd08709e-c280-11e9-8f94-fa163e074e61_660.jpg Офис «ВКонтакте» Фото: vk.com/about

«ВКонтакте» объявила о новом назначении. Операционным директором социальной сети станет Сергей Кубасов.

Как отметили в пресс-службе, он будет заниматься вопросами информационной безопасности, финансового планирования, развития финансовых технологий, выстраивания и автоматизации важных процессов.

Кроме того, Кубасов продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры. С 2017 года он работал в компании директором по технологиям. С того же времени должность операционного директора оставалась вакантной, сообщает ПРАЙМ .

В начале августа News.ru сообщил, что «ВКонтакте» начала тестировать нововведение — отключение лайков в ленте новостей. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.

Социальная сеть проверит, как изменения повлияют на вовлечение пользователей, будет следить за показателями и обратной связью и сделает выводы по результатам тестирования. «ВКонтакте» объяснила проведение эксперимента изменением отношений к лайкам.



