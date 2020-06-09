Сбой произошёл в работе Google и YouTube

https://static.news.ru/photo/cf0eabf5-a54a-4d09-923e-a068847820fb_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи сервисов Google и YouTube в ряде стран пожаловались на проблемы в работе приложений. Это следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающем сбои.

Согласно информации портала, серьёзные проблемы начались в 07:08 мск. Большая часть жалоб приходится на США.

Около 67% пользователей Google испытывают сложности с поиском, 32% — со входом в свою учётную запись.

Также 62% пользователей YouTube жалуются на проблемы с просмотром видео, более 32% испытывают проблемы с сайтом, 5% — проблемы с авторизацией в сервисе.

Как ранее писал NEWS.ru, тот факт, что на сайте по поправкам в Конституцию РФ изначально не было параграфа об «обнулении сроков», может быть объяснён техническим сбоем. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.