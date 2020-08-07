Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в толпе и многоэтажных зданиях

https://static.news.ru/photo/4f06c970-d932-11ea-bfde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Сбербанк проводит тестирование системы обнаружения людей в местах их массового скопления или в многоэтажных зданиях.

Система основана на технологии дополненной реальности (AR) и 3D-моделирования, технологию обнаружения можно использовать с помощью специальных очков AR. Она может вести поиск людей в толпе и многоэтажных зданиях, в которых они не должны быть. При этом, после нахождения постороннего человека, система прокладывает наиболее быстрый маршрут до этого него, сообщили в РИА Новости.

Отмечается, что система уже тестируется какое-то время. Известно, что в промышленную эксплуатацию систему запустят в 2021 году. Однако Сбербанк пока не решил, будет ли выводить её на рынок.

В настоящее время проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году. <...> Решение о формировании продукта для вывода на рынок будет принято только после накопления достаточных данных по полезной эксплуатации, — привели сообщение пресс-службы в агентстве.