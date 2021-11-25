Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку

Специалисты холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработали флеш-карту, на которой можно уничтожить хранящиеся данные, нажав на кнопку на торце устройства. Эта технология может заинтересовать госведомства и компании, работающие с конфиденциальной информацией, сообщается на сайте корпорации.

В корпусе устройства расположены чип памяти, элементы питания и управления. При нажатии на кнопку активируется электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Как отметил гендиректор холдинга Игорь Насенков, устройство предстоит испытать на безопасность при длительном хранении и на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса.

В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флешке данные уничтожаются без возможности восстановления, — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Ранее стало известно, что британские учёные из Университета Глазго изобрели собакофон, который позволит питомцам отправлять видеовызовы хозяевам. Девайс выглядит как мягкий мячик, который позволит звонить хозяевам. Устройство DogPhone предположительно позволит расширить рамки привычных технологий, которые пока позволяют только следить за питомцем или дистанционно давать ему корм.