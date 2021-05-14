Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/f694d1f2-b620-11eb-a080-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Мошенники запустили новую схему обмана в WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Так, они начали рассылать пользователям «письма счастья». В них сообщается, что с 15 мая WhatsApp станет платным, если не переслать данное послание 10 контактам, при этом стоимость каждого из них составляет €0,01.

Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным... В противном случае WhatsApp активирует счет, — говорится в «письмах счастья».

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров призвал граждан не обращать внимания на подобные сообщения и не реагировать на них.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.